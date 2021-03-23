Зеленский национализировал завод «Мотор Сич»

https://static.news.ru/photo/c9afa286-8c8e-11eb-8701-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщается на его официальном сайте.

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о неотложных мерах по защите нацинтересов в сфере авиационных двигателей и предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

Акции завода неоднократно пытались перекупить китайские бизнесмены, которые финансировали предприятие, однако украинские власти аннулировали подобные сделки. По словам депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, КНР из-за ситуации с «Мотор Сич» сменила свою позицию по Крыму. По его словам, на полуостров направлена комиссия для налаживания отношений с местными предприятиями. Депутат отметил, что китайские предприниматели готовы к масштабным инвестициям в курортный бизнес Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Киеве арестовал весь пакет акций «Мотор Сич». Ценные бумаги переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В СБУ сообщили, что в отношении компании ведутся досудебные расследования по двумя статьям — о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.