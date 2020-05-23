Самописцы потерпевшего крушение авиалайнера нашли в Пакистане

Чёрные ящики разбившегося Airbus А-320 Пакистанских международных авиалиний нашли на месте катастрофы. Об этом заявил представитель авиакомпании Абдулла Хан.
По его словам, бортовой самописец и диктофон кабины пилотов были обнаружены поздно вечером 22 мая. Они переданы следственной комиссии,
Самолёт рухнул на жилой район города Карачи после двух неудачных попыток приземлиться в аэропорту Джинна. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 90 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что из-под обломков на месте аварии были спасены около 20 человек, в числе которых — президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. Восемь пострадавших были госпитализированы.
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