Самописцы потерпевшего крушение авиалайнера нашли в Пакистане

https://static.news.ru/photo/045eb98c-9cf6-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TACC

Чёрные ящики разбившегося Airbus А-320 Пакистанских международных авиалиний нашли на месте катастрофы. Об этом заявил представитель авиакомпании Абдулла Хан.

По его словам, бортовой самописец и диктофон кабины пилотов были обнаружены поздно вечером 22 мая. Они переданы следственной комиссии, сообщает издание Dev Discourse. В каком состоянии находятся приборы, представитель авиаперевозчика не уточнил.

Самолёт рухнул на жилой район города Карачи после двух неудачных попыток приземлиться в аэропорту Джинна. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 90 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что из-под обломков на месте аварии были спасены около 20 человек, в числе которых — президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. Восемь пострадавших были госпитализированы.