Семь вёрст не крюк: самолёт Шольца пересек Северный полюс для облёта России Cамолёт канцлера ФРГ Шольца пересек Северный полюс для облёта России

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Самолёт канцлера ФРГ Олафа Шольца. завершившего визит в Японию, на обратном в пути в Германию пересёк Северный полюс, чтобы не входить в воздушное пространство России. Об этом сообщило агентство DPA. Таким образом, время полёта увеличилось на 1 час 20 минут.

По информации агентства, самолёт канцлера Airbus A-350 «Курт Шумахер» пересёк Северный полюс около 14:00 по московскому времени. Лайнер пролетел через Аляску, повернул на Запад и пролетел над Северным Ледовитым океаном, после чего через Финляндию достиг Германии. Весь полёт занял 13,5 часа. В случае если бы Шольц летел над Китаем, а потом над Россией, время в пути было бы на 1 час 20 минут меньше.

Западные авиакомпании избегают полётов в воздушном пространстве РФ. Что касается полётов над Северным полюсом, то на это решаются далеко не все опытные пилоты, отмечает агентство.

В Японию Шольц также летел окружным маршрутом, увеличив время в пути на два часа.

Ранее глава немецкой оппозиции Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за недостаточную военную помощь Украине. Он подчеркнул, что Шольц «бросает дымовые шашки», вместо того чтобы встать на защиту европейских стран. Мерц опасается, что Вооружённые силы России могут «выйти за пределы Украины». В связи с этим, по его мнению, Германии необходимо занять «смелую и энергичную» позицию касаемо военной операции.