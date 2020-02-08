https://static.news.ru/photo/2ff0ca88-4ae7-11ea-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ

Российский спецборт Ил-76 прибыл в КНР со 183 кубометрами гуманитарного груза.

Рейс выполнен по поручению Президента России Владимира Путина и правительства. В частности, в Китай, где зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, доставлены лекарства и средства индивидуальной защиты. В ведомстве подчеркнули , что МЧС всегда принимает активное участие в международной чрезвычайной помощи.

Как писал NEWS.ru ранее, число смертей от последствий коронавируса выросло до 811. По обновлённым данным, за сутки число заболевших увеличилось на 2,6 тысяч человек.