Российский спецборт Ил-76 прибыл в КНР со 183 кубометрами гуманитарного груза.
Рейс выполнен по поручению Президента России Владимира Путина и правительства. В частности, в Китай, где зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, доставлены лекарства и средства индивидуальной защиты. В ведомстве
Как писал NEWS.ru ранее, число смертей от последствий коронавируса выросло до 811. По обновлённым данным, за сутки число заболевших увеличилось на 2,6 тысяч человек.
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