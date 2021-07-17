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Самолёт «Аэрофлота» до Лиссабона развернулся и сел в Москве

05:12, 18 июля 2021
Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press
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Самолёт Boeing компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Лиссабон, развернулся в полёте и приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Он покинул его взлётную полосу 17 июля в 17:21, а сел в 21:31, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что вынужденная посадка в аэропорту вылета могла быть вызвана забастовкой работников аэропортов Португалии. Только 17 июля из-за неё в стране отменили более 200 рейсов. Окончиться акция должна лишь вечером 18 июля.

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Tarco, следовавший из Судана в Катар, вынужденно вернулся в аэропорт из-за неожиданного появления кота в кабине пилота. Животное заметили через полчаса после начала полёта. Оно мешало пилотам управлять лайнером и пыталось наброситься на капитана.

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