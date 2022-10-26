Бедность не порок. ООН хочет наказывать за дискриминацию бедняков «Попреки бедностью» приравняют к расизму и сексизму и объявят вне закона

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пятницу, 28 октября, спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Оливье Де Шуттер выступит на Генассамблее с новаторским докладом. Как узнала британская газета The Guardian, в нем появится новый термин — «povertyism» (его можно перевести как «дискриминация из-за бедности», «попрек бедностью»). Наряду с расизмом и сексизмом предлагается объявить вне закона сегрегацию людей по признаку материального статуса (а значит, преследовать административно или даже уголовно). Подобный подход взрывает философию современного буржуазного общества, уходящую корнями в протестантскую этику, в соответствии с которой «бедным быть стыдно», и в сакраментальное: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный». Однако социологи опасаются незаметной подмены смыслов: если материальное неблагополучие теперь в чести, то зачем вообще бороться с социальными язвами человечества? NEWS.ru разбирался, какие метаморфозы претерпевает общественное восприятие бедности и нищеты в современном мире, где двигателями прогресса и примерами для подражания становятся не бедняки, а Илон Маск и Билл Гейтс.

«Предубеждение против бедных людей — это пятно позора на нашем обществе, его следует признать незаконным», — поделился с The Guardian высокопоставленный международный чиновник. Ожидается, что государствам будет предложено расширить свои антидискриминационные законодательства в части притеснения бедняков по аналогии с запретом преследования людей по признаку расы, возраста, пола или физических особенностей.

Фото: Jemal Countess - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Распространение стереотипов о людях с небольшим достатком приводит к тому, что они стесняются обращаться за льготами или даже наниматься на работу. Известно, что работодатели более придирчиво рассматривают резюме соискателей из неблагополучных районов, арендодатели отказываются сдавать квартиры людям, живущим на пособия, а бедным ученикам начальных школ не советуют сдавать экзамены в престижные учебные заведения, чьи двери открыты для детей из элит, — говорят собеседники The Guardian в ООН.

Спецпредставитель ООН предлагает брать пример с Франции, которая первой ввела уголовное наказание за «дискриминацию из-за бедности». Похожая статья есть и в Уголовном кодексе франкофонной канадской провинции Квебек. Но таких примеров пока единицы.

Нам cледует дать отпор дискурсу, который стал особенно популярен в 1980-е. Тогда было принято говорить о бедняках: «Сами виноваты». Мол, если ты преуспел в жизни, значит, заслужил. А если что-то не получилось, то из-за собственных ошибок. Пора бросить вызов такому подходу, — считает Де Шуттер. — Конечно, материальное положение — это не врожденная данность, как пол или национальность. Но все же ловушка нищеты очень коварна, часто из нее бывает трудно выбраться.

Как ни странно, больше всего нареканий у ООН накопилось не к странам третьего мира, исторически страдающим от бедности, но к США, которые считают себя самым благополучным государством мира. Разрыв между богатыми и бедными там по-прежнему велик. «В отличие от других промышленно развитых стран Соединенные Штаты отказываются признавать фундаментальные социальные и экономические права граждан, такие, как право на медицинское обслуживание, на крышу над головой и на кусок хлеба. Федеральное правительство упорно не хочет подписывать международные конвенции по этим вопросам, ссылаясь на то, что ими должны заниматься отдельные штаты», — пишет The Guardian.

Предшественник господина Де Шуттера проехал с инспекцией во времена президентства Трампа по всей Америке «от побережья до побережья», фиксируя тяготы простых жителей, в глаза не видевших «американской мечты». Только по официальным данным Бюро переписи населения, более 40 миллионов американцев жили при Трампе за чертой бедности.

Цель миссии ООН — продемонстрировать, что ни одна страна в мире, даже такая богатая, как США, не защищена от человеческих страданий, вызванных растущим социально-экономическим неравенством, — признавали во всемирной организации.

С приходом в Белый дом демократа Джо Байдена ситуация улучшилась: в 2021 году уровень бедности составил 7,8%, это на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Но на деле картинка выглядит не столь радужной. Большую прослойку в стране составляют работяги, которые трудятся круглыми сутками, едва сводя концы с концами. Они пробиваются нестабильными заработками, которых хватает разве что на еду. С трудностями сталкивается примерно один из трех американцев, это заметно меняет восприятие всей картины, — говорится в «Полном обзоре американской бедности» на портале The Seattle Times. — Безусловно, многие американцы процветают — они имеют высшее образование, работу «белых воротничков». И склонны выстраивать связи с себе подобными. При этом в нашей стране принято говорить, что люди сами виноваты в своем бедственном положении. Но это порочная практика. Фокусироваться на процветании и индивидуальной ответственности равносильному тому, чтобы поощрять растущее неравенство.

Фото: emal Countess - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Оптика, через которую западный и незападный мир рассматривают проблемы нищеты и бедности, очень разная. По статистике европейцев, самым бедным человеком на планете считается французский трейдер и банковский аферист Жером Кервьель, который чуть не довел до разорения один из крупнейших банков Европы Societe Generale. Суд обязал мошенника возместить бывшим работодателям ущерб в размере $6,3 млрд — это самый большой долг физлица в мире. На выплату этой сумму господину Кервьелю потребовались бы 178 тысяч лет.

Возможно, ему придется отдавать часть своей зарплаты до конца своей жизни, но даже в этом случае он никогда не сможет погасить свой огромный долг. Можно сказать, что Кервьель — самый бедный человек на планете. Но давайте сравним его ситуацию с положением в таких странах Африки и Азии, как Конго или Камбоджа. Там есть люди, которые живут на 1 доллар в день и у них нет ни еды, ни воды, ни одежды, ни крова. Если бы вы спросили их, хотели бы они поменяться местами с Джеромом Кервьелем, то они, не раздумывая, ответили бы да, — отмечают эксперты.

В параллельных мирах богатых и бедных случаются причудливые перевертыши. Лакмусовой бумажкой служит, как ни странно, мир высокой моды. Если раньше среди миллионеров считалось правилом хорошего тона щеголять в футболках и джинсах из массмаркета, в дешевых кедах и часах Swatch, то теперь модные бренды нарочито копируют, если не сказать пародируют, «трущобный» стиль. Дизайнеры предлагают дырявые кроссовки «со следами грязи» за 800 баксов, выпускают лимитированные коллекции разодранных свитеров, словно поеденных молью, вдохновляясь рубищами беспризорников. Именно такую коллекцию создал японский модельер Дайсуке Обана, насмотревшись на американских клошаров во время поездки по США.