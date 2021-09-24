Саакашвили: Украина стала проходным двором для преступников

Коррупция в правоохранительных органах Украины привела к тому, что страна превратилась в проходной двор для преступников с постсоветского пространства. Причём они знают, что при необходимости их всегда могут отпустить, заявил в эфире телеканала «Украина 24» бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Надо решать вопросы: ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна, — подчеркнул политик.

Саакашвили добавил, что ситуация с стране сейчас такова, что если бы живой Усама бен Ладен зашёл в миграционную службу, то за деньги он мог бы получить нужную ему справку. Например, что он на самом деле какой-нибудь Марченко, прадед которого жил на Украине.

Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвёт. И всё это проходит на глазах у всех, — отметил Саакашвили.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона «Об олигархах». Парламентарий считает, что закон позволит оказывать влияние на СМИ, чтобы те не писали, как «власть грабит страну».