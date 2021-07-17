Саакашвили рассказал о планах американцев захватить Донецк

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что американцы намеревались захватить Донецк в разгар боёв в Донбассе. У США был план по взятию города, и экс-глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования Дэвид Петреус призывали киевские власти к наступлению на Донецк, заявил политик в интервью каналу «Украина 24».

Саакашвили не уточнил , когда именно американцы сбирались воплотить эту идею в жизнь.

Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <...> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит, А, Б, В, Г, Д — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк, — рассказал бывший губернатор Одесской области.

План Петреуса Саакашвили, по его словам, переслал Петру Порошенко, но тот на это никак не отреагировал. После этого политик якобы сам перезвонил президенту и попытался обсудить предложение американского генерала, но Порошенко увёл тему разговора в другое русло.

Противостояние сил в Донбассе продолжается уже семь лет. Урегулирование конфликта обсуждают на встречах контактной группы в Минске. В июле прошлого года ступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, но с февраля текущего года ситуация вновь стала ухудшаться.

Ранее сообщалось, что Киев заявил, что продолжит вести переговоры по решению конфликта в Донбассе в рамках Трёхсторонней контактной группы только после того, как в них перестанет участвовать представительница самопровозглашённой Донецкой народной республики Майя Пирогова.