Рябков подтвердил готовность РФ обсудить с США ядерное разоружение

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность российской стороны провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).
Безусловно, мы подтвердили готовность к такой очной встрече. Надеемся, что санитарно-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся, — цитирует замминистра ТАСС.
По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.
Как писал NEWS.ru, 21 мая спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что новый договор должен включить Китай, а не только Россию и Соединённые Штаты.
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