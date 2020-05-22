Рябков подтвердил готовность РФ обсудить с США ядерное разоружение

https://static.news.ru/photo/7260c718-9c2e-11ea-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность российской стороны провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).

Безусловно, мы подтвердили готовность к такой очной встрече. Надеемся, что санитарно-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся, — цитирует замминистра ТАСС.

По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.

Как писал NEWS.ru, 21 мая спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что новый договор должен включить Китай, а не только Россию и Соединённые Штаты.