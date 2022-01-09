Рябков о перспективах переговоров с США: шанс есть всегда

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос журналистов о перспективах переговоров с США в Женеве 10 января ответил, что шанс на позитивный итог есть всегда, передает слова замминистра РИА Новости.

Шансы есть всегда, — сказал Рябков.

Сегодня, 9 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что НАТО следует возвращаться на рубежи 1997 года. Альянс больше не может оттеснять Россию на вторые роли на европейской и международной арене.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил о существовании возможностей разрешить конфликтную ситуацию вокруг Украины. Столтенберг отметил, что это можно сделать в том числе учитывая интересы России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, написал он в своём блоге. Боррель назвал Россию одной из сторон в конфликте в Донбассе. И отметил, что сейчас невозможно вернуться к «старой логике холодной войны».

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.