Русско-американский обмен за счет Германии Янки захотели получить за Бута сразу двух своих граждан

Фото: wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спустя довольно продолжительное время после женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена вопрос об обмене заключенными, который поднимали и президенты, сдвинулся с мертвой точки. На родину вернулся летчик Константин Ярошенко, осужденный фактически за приписанные ему дурные намерения, а не реальные преступные деяния. А теперь, после телефонного разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена есть шанс и для Виктора Бута, якобы продававшего оружие, которое могло быть использовано против граждан США. К слову, интересно, как нам в свете его приговора относиться к штатовским оружейникам, поставляющим орудия убийства наших солдат на Украине?

Так или иначе, но американцы, провалившиеся в своих традиционных попытках освободить осужденного за шпионаж Пола Уилана методом психологического давления, предложили вернуть Буту свободу в обмен на Уилана и попавшуюся на контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер. Причем сложилось впечатление, что именно Грайнер, входящая в 25 лучших баскетболисток в истории женской НБА, видится кое-кому в Вашингтоне главным призом.

Ну, еще бы! Афроамериканка, лесбиянка, наркоманка — хоть завтра выдвигай ее в президенты США. Просто живое олицетворение идеального гражданина западного мира в его стремлении к абсолютной свободе. И тут ей в России ограничили свободу курить вейп с гашишным маслом. Возмутительно! Пошла волна с участием конгрессменов и отставных послов под девизом «мы не в курсе, что там произошло, но виноват, конечно, Путин». Примечательно, что за океаном стремятся не упоминать тот факт, что Грайнер еще с 2015 года зарабатывает, играя за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. Неудобно как-то, что звезда сытно кормится в «страшной России».

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Бриттни Грайнер

Словом, янки хотели бы получить за Бута сразу двух своих граждан. Но в Москве предложили численно эквивалентный обмен, включив в свой список требований и таинственную фигуру некоего Вадима Соколова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили — террориста, участника кровавого нападения на Нальчик. К тому же местные спецслужбы уверены, что под именем Соколова скрывается, скорее, Вадим Красиков, но наш гражданин отказался от любых показаний.

Итак, американцы предсказуемо апеллируют к тому факту, что условный Соколов отбывает свой срок в Германии, которая как бы суверенное государство. Но в том-то и дело, что у нас не скрывают, что до сих пор считают Германию оккупированной страной, которая во многом лишена своей международной субъектности. А потому если можно легко заставить немцев коллективно отказаться от нормального душа и мыть лишь места, не упоминаемые в приличном обществе, призывать их закаливаться накануне трудной зимы и терпеть разномастные потоки эмигрантов, то почему нельзя попросить оказать очередную и не столь уж фатальную услугу дяде Сэму. Отпустить человека, вина которого сомнительна.

Для демократической администрации, которая в ожидании трудных ноябрьских выборов в конгресс и сенат пытается хоть на чем-то набрать очки, освобождение двух американских граждан крайне важно. Ведь с помощью политического маркетинга оно может быть подано как эффективное продавливание «путинского режима». Как доказательство силы и влияния Байдена. Но остается только вновь нагнуть Германию, окончательно выставив канцлера Шольца марионеткой. Тем более учитывая, что Уилан помимо американского имеет паспорта Великобритании и Канады, вопрос с его обменом можно было бы решить прямо в рамках НАТО в порядке атлантической дисциплины.

Для России же важно показать, что своих мы действительно не бросаем. Хочется верить, что так и будет.