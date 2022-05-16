RT: около 300 боевиков вышли из «Азовстали»

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Порядка 300 боевиков ВСУ покинули «Азовсталь», из них около 50 раненые. Предварительные данные приводит Telegram-канал RT.

Раненых везут в ЦРБ Новоазовска, где им будет оказана необходимая медицинская помощь. Остальных увозят на автобусах в сторону Еленовки. На заводе введён режим тишины.

Согласно сообщению Минобороны России, в результате переговоров с заблокированными на территории комбината представителями военнослужащих 16 мая достигнута договорённость о вывозе раненых. При этом командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский уточнил, что процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идёт о лежачих раненых военнослужащих ВСУ.

Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы всё-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных, — заявил Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе группа украинских военных из десяти человек вышла с завода «Азовсталь». По словам очевидцев, бойцы держали с руках белый флаг.