Президент США Дональд Трамп рассказал о помощи, которую Россия оказала его стране в борьбе с коронавирусом. По словам главы Белого дома, Москва направила в Америку самолёт с медицинским оборудованием. Хотя американский лидер одобрил шаг российских властей, с ним согласись далеко не все. Некоторые на Западе считают, что Кремль в условиях санкций использует гуманитарную помощь для распространения своего влияния по миру.

На брифинге в Белом доме Трамп упомянул, что многие страны, включая Россию и Китай, вызвались помочь США побороть пандемию COVID-19. В Соединённых Штатах на данный момент выявлено больше всего заражённых новым коронавирусом в мире — более 161 000 человек. Страна начинает ощущать нехватку медицинского оборудования и специалистов, особенно в эпицентре заражения — Нью-Йорке.

Должен сказать, у нас отличные отношения со многими странами. Китай посылает нам кое-что, — заявил Трамп на брифинге. — Россия послала нам очень, очень большой самолёт с множеством вещей. Медицинское оборудование. Очень мило.

Ранее Москва также направила помощь Италии с сотней медицинских специалистов и оборудованием. Аналогичную помощь предложил Итальянской Республике Китай. На этом фоне в адрес Рима начали звучать обвинения в том, что он слишком акцентирует внимание на российской и китайской помощи, которая может содержать в себе не столько благие намерения, сколько стремление расширить своё влияние на международной арене.

О китайской или российской помощи много говорят, но почему не говорят о том, что Франция и Германия послали в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? — возмутился президент Франции Эммануэль Макрон.

Скорее всего, аналогичные обвинения будут звучать и в адрес Трампа. Однако эксперты давно отмечают, что глава Белого дома на четвёртый год правления выработал своеобразный иммунитет к заявлениям о его сговоре с Россией, как и его сторонники. Тем более, что в условиях пандемии у противников американского президента есть куда более веские поводы для претензий. То, с каким скрипом через Конгресс проходил важнейший законопроект о поддержке американских граждан и экономики, показывает: «российское вмешательство» — это сейчас не главная проблема Америки.

Обычно международные кризисы становятся поводом на время зарыть топор войны. Так, когда Иран постигло разрушительное землетрясение в 2012 году, США временно сняли с него санкции и послали туда гуманитарную помощь. На начальных этапах борьбы с COVID-19, 7 февраля, Вашингтон отправил в Китай 17,8 тонн медицинского оборудования, включая маски, халаты и респираторы. Теперь, когда КНР объявила об окончании эпидемии на своей территории, она начала отправлять оборудование и специалистов в Европу и США.

White House/via Globallookpress.com

Часть американских аналитиков полагает, что не стоит давать России и Китаю повод выставить себя в выгодном свете. Автор Foreign Policy Элизабет Броу считает , что Россия неспроста отправила в Италию не гражданских медиков и вирусологов, а специалистов Министерства обороны.

В то время как Китай хочет и продать свои товары, и поставить под сомнение солидарность других стран с Евросоюзом и НАТО, усилия России имеют под собой более мрачный подтекст, — утверждает Броу. — Отправка военных в ответ на кризис здравоохранения — точно не акт альтруизма. Это шаг, призванный навредить НАТО в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что на начальных этапах борьбы с пандемией России не избежать обвинений в применении «мягкой силы» в белых халатах. Однако, во-первых, в самом понятии «мягкая сила» нет ничего плохого, а во-вторых, в итоге мир может выйти из кризиса более сплочённым, чем до него.

Конечно, инерция информационной войны настолько сильна, что даже в чрезвычайной ситуации пандемии её не сразу и не во всём удаётся переломить. Что бы Россия ни делала, какие бы мотивы за её действиями ни стояли, всегда найдутся люди, которые будут искать в этом корыстные устремления, враждебные намерения. Думаю, что с этим нам придётся какое-то время жить, но постепенно система приоритетов в восприятии угроз будет меняться, в том числе на Западе. И российская угроза будет уходить на второй план в сравнении с очень реальной угрозой коронавируса. Что касается «мягкой силы», то никто же не сказал, что это плохо. Любая страна хотела бы, чтобы её воспринимали со знаком плюс, а не со знаком минус. Осуждать Кремль за то, что он пытается набрать какие-то очки, нецелесообразно, это естественное желание руководства всех государств. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

Андрей Кортунов также добавил, что пандемия на данный момент больше разъединила человечество, чем его объединила. Страны закрывают границы, ограничивают поставки важнейших товаров, всё это повышает взаимное недоверие даже между союзниками. Но дальнейшее распространение пандемии, по мнению эксперта, будет всё больше подталкивать мировых лидеров к сотрудничеству. Возможно, мир выйдет из этого испытания более объединённым, чем до него.