https://static.news.ru/photo/21fe150a-c015-11e9-80a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Турист из России утонул во время купания в бассейне отеля в турецкой Аланье.

Погибшего звали Сергей Жук. Местная полиция известила о произошедшем в генконсульство РФ в Анталье.

Сейчас мы работаем со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовим документы для репатриации тела в Россию, — рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.

Ранее News.ru писал, что россиянин погиб в результате купания в штормовом море в Абхазии. Мужчина был ещё жив, когда его спасли из оды, но умер в местной больнице.