Турист из России утонул во время купания в бассейне отеля в турецкой Аланье.
Погибшего звали Сергей Жук. Местная полиция известила о произошедшем в генконсульство РФ в Анталье.
Сейчас мы работаем со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовим документы для репатриации тела в Россию, — рассказал
РИА Новостипредставитель дипмиссии.
Ранее News.ru писал, что россиянин погиб в результате купания в штормовом море в Абхазии. Мужчина был ещё жив, когда его спасли из оды, но умер в местной больнице.