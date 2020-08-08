Россияне рассказали об обстановке на курортах Турции

https://static.news.ru/photo/2998c83c-da3b-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

На курортах Турции жители и туристы носит маски, а «шведский стол» не отменили. Об этом сообщило россияне, находящиеся на отдыхе в этой стране.

(В Анталье — NEWS.ru) в общественных местах к ношению масок все подходят ответственно. Люди стараются чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, — заявила руководительница турагентства Мария Шекер порталу TourDom.ru.

Она добавила, что что в ресторанах турецких отелей, вопреки распространенному заблуждению, по-прежнему проводится обслуживание по системе «шведский стол». Правда, блюда находятся за стеклом.

Отмечается, что на другом курорте — Аланье на данный момент полноценно функционируют все развлекательные заведения, кроме ночных клубов. Очевидцы утверждают, что маски носят только в общественном транспорте и магазинах.

С 27 марта в России из-за пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. С 1 августа россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.

NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусной инфекцией резко увеличилось на турецких курортах.