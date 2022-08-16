Россиянам рассказали про ложные стереотипы о жизни в Турции Специалист по инвестициям Сивова: недвижимость в Турции стоит дешевле, чем в Москве

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Многие россияне уверены, что в Турции очень дорогая недвижимость, но это ложный стереотип, так как во многих районах квартиры стоят значительно дешевле, чем в Москве, заявила эксперт и руководитель проектов инвестиционной компании Екатерина Сивова. По ее словам, совсем не обязательно покупать жилье у моря, а сам процесс приобретения недвижимости не такой сложный, как могло показаться на первый взгляд, пишут «Вести Подмосковья».

Среди наиболее распространённых стереотипов о рынке жилья в Турции можно выделить высокую стоимость объектов. Сейчас недвижимость в Турции, как и в ряде других стран, не является чем-то недоступным. <...> Так, например, в Анталье можно найти предложения начиная от 6 млн рублей. Для сравнения, в Москве ещё совсем недавно однушка внутри МКАД стоила в районе 10 млн рублей, — пояснила эксперт.

Некоторые россияне считают, что в Турции у людей совершенно другой менталитет и особый характер. Сивова отметила, что в небольших городах на иностранцев могут смотреть косо из-за их внешнего вида или поведения, однако крупные туристические города почти ничем не отличаются от европейских.

Эксперт также развеяла миф о том, что в Турции нечем заняться. По ее словам, в стране активно развиваются многие отрасли, в том числе бьюти-индустрия.

Ранее Черногория начала замораживать недвижимость, которая принадлежит гражданам России. Такой шаг власти страны объяснили соблюдением режима санкций, введённых в отношении Москвы из-за её спецоперации на Украине, подтверждающий действия документ опубликован на сайте правительства республики.