Эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC) представили Глобальный индекс милитаризации. По итогам 2019 года Россия заняла в нём шестую строчку, а на первом месте традиционно разместился Израиль.
Специалисты рассказали, что наблюдают общую тенденцию — рост уровня расходов на оборону, количества конфликтов в мире и военной активности.
Как отмечается, в Израиле военные расходы составляют 4,3% ВВП. В топ-5 также вошли Сингапур, Армения, Кипр и Республика Корея. Авторы доклада Макс Мутшлер и Мариус Балес
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна является единственной великой военной державой, сокращающей затраты на оборону, писал NEWS.ru.
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