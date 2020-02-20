Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC) представили Глобальный индекс милитаризации. По итогам 2019 года Россия заняла в нём шестую строчку, а на первом месте традиционно разместился Израиль.

Специалисты рассказали, что наблюдают общую тенденцию — рост уровня расходов на оборону, количества конфликтов в мире и военной активности.

Как отмечается, в Израиле военные расходы составляют 4,3% ВВП. В топ-5 также вошли Сингапур, Армения, Кипр и Республика Корея. Авторы доклада Макс Мутшлер и Мариус Балес называют РФ государством, обладающим одним из крупнейших военных потенциалов в мире. При этом эксперты указывают, что в период с 2016 по 2018 год расходы России на оборону сократились с $82,6 млрд до $64,2 млрд. Они предполагают, что такая ситуация связана с санкциями, введёнными западными странами, и сложной экономической ситуацией в государстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна является единственной великой военной державой, сокращающей затраты на оборону, писал NEWS.ru.

 

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