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Федеральная полиция Австралии распространила заявление, что некоторые документы, «утёкшие» в Сеть, по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году являются подлинными. Данные о катастрофе рейса MH17 появились на платформе для независимых репортёров Bonanza Media.

Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования, — цитирует ТАСС сообщение ведомства. В публикации, со ссылкой на...