Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде «Астаны» по Сирии

Фото: Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Переговоры по Сирии в Нур-Султане

Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров «астанинского» формата в первой половине 2023 года в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление трех стран по итогам переговоров 22-23 ноября. Участие в 19-м раунде консультаций, помимо Турции, Сирии и Ирана, принимали представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. В совместном документе, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

По итогам предыдущего саммита, состоявшегося в июле 2022 года, президент России Владимир Путин назвал его конструктивным и полезным, одновременно отметив расхождения с Турцией и Ираном относительно стабилизации ситуации в Заевфратье. Так, Россия считает, что эту территорию следует передать под контроль Дамаску и вести диалог «с теми, кто за это отвечает», то есть с официальными властями Сирии.