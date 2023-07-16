Россия приготовила «сюрпризы» к заседанию СБ ООН по Украине Полянский: СБ ООН 17 июля проведет заседание по Украине с участием глав МИД нескольких стран

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

В Совете Безопасности ООН 17 июля состоится очередное заседание по ситуации вокруг Украины, на которое могут «подтянуть тяжелую артиллерию» в лице глав внешнеполитических ведомств нескольких стран, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, российской стороне тоже есть, что сказать, в том числе «будут и сюрпризы» от Москвы, которые пока рано раскрывать.

Пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. На него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел. Постараются сделать из этого максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН, — написал Полянский.

В конце июня постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ призвал США повлиять на Украину для прекращения конфликта. Дипломат указал, что отсутствие таких сигналов со стороны Вашингтона говорит о том, что у Белого дома нет потребности и желания в урегулировании кризиса. По словам Небензи, у американской стороны есть только «аппетит к продолжению» вооруженного противостояния, однако в США «не дождутся» поражения России, подчеркнул он.