https://static.news.ru/photo/1cd4b3de-5405-11ea-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Российская делегация предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба главы российской делегации, вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого, он заявил, что недопустимо 75 лет спустя переписывать историю войны, декларируя, что за её развязывание несут равную ответственность Германия и СССР.

Мы хотим предложить вам Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и итогов Нюрнбергского трибунала, — сообщил Толстой.

В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории «в угоду политической конъюнктуре». Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне.

Ранее NEWS.ru сообщил, что по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание российского депутата Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволит развить её как «межпарламентскую площадку для конструктивного диалога».