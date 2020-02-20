Российская делегация предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.
Как сообщает пресс-служба главы российской делегации, вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого, он заявил, что недопустимо 75 лет спустя переписывать историю войны, декларируя, что за её развязывание несут равную ответственность Германия и СССР.
Мы хотим предложить вам Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и итогов Нюрнбергского трибунала, — сообщил Толстой.
В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории «в угоду политической конъюнктуре». Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне.
Ранее NEWS.ru сообщил, что по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание российского депутата Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволит развить её как «межпарламентскую площадку для конструктивного диалога».
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