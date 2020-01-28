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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что мнение о «сделке века» сначала должны озвучить Израиль и Палестина. Он напомнил, что Москва не является стороной конфликта.

По его словам, Россия не принимает никаких решений в этом вопросе, передаёт РИА Новости. Решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они...