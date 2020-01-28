Избрание российского депутата Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволит развить её как «межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пётр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках. <...> В прошлом году Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации, — добавил Володин.
Как писал NEWS.ru, 28 января Толстой выиграл второй тур выборов вице-спикера с 132 голосами «за». Против избрания россиянина проголосовали 117 делегатов ассамблеи.
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