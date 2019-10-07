Российское правительство решило подписать конвенцию ООН, подразумевающую облегчение условий пересечения границ при международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа.
Согласно соответствующему
После подписания конвенция будет служить в качестве основы для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, а также позволит упростить прохождение границы и повысить привлекательность железнодорожных перевозок.
Ранее News.ru писал, что правительство России просят проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева направила Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита». Авторы документа отмечают, что они, проанализировав действующие тарифы на билеты за несколько месяцев, выявили многократное увеличение их стоимости.
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