https://static.news.ru/photo/f0631cda-e8f4-11e9-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Российское правительство решило подписать конвенцию ООН, подразумевающую облегчение условий пересечения границ при международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа.

Согласно соответствующему распоряжению , документ предусматривает упрощение контрольных операций в пассажирских поездах, пограничный и таможенный контроль в поездах по новой технологии — непосредственно в пути, пропуск пассажирских поездов в безостановочном режиме и уменьшение времени проведения всех контрольных операций на пограничных станциях.

После подписания конвенция будет служить в качестве основы для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, а также позволит упростить прохождение границы и повысить привлекательность железнодорожных перевозок.

Ранее News.ru писал, что правительство России просят проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева направила Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита». Авторы документа отмечают, что они, проанализировав действующие тарифы на билеты за несколько месяцев, выявили многократное увеличение их стоимости.