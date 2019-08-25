Правительство России просят проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева направила Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита» (документ есть в распоряжении News.ru). Авторы документа отмечают, что они, проанализировав действующие тарифы на билеты за несколько месяцев, выявили многократное увеличение их стоимости.

Для примера, мы сравнили стоимость железнодорожных билетов на одни из самых популярных направлений Москва — Ярославль и Москва — Киров. Стоимость обычного билета по тарифу «Полный» на поезд № 105ЯБ направлением Ярославль — Москва по 30 мая 2019 года составляла 483 рубля 50 коп., по состоянию на 02 июля 2019 года стоимость билета на этот же поезд № 105ЯБ, на такое же место в аналогичном вагоне, по тарифу «Полный» составила уже 920 рублей 80 коп., — приводится пример в документе.

Таким образом, значительно превышен допустимый порог сезонного увеличения цены. На сайте перевозчика указано, что в период с 14 июня по 1 сентября сезонное изменение тарифов не превышает 20%.

Также общественники приводят в пример динамику цен на билеты в Киров. Согласно их анализу, стоимость выросла более чем на 30%.

«Направление Москва — Киров поезд № 032 „Вятка“. 16 апреля 2019 года, билет в купе — 5 тыс. рублей, при этом по состоянию на 02 июля 2019 года стоимость билета в таком же вагоне по аналогичному тарифу составляет уже 6 747 рублей», — утверждают авторы обращения.

Они также напоминают, что в мае 2019 года в ряде СМИ появилась информация о готовящемся многократном увеличении стоимости билетов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. В свою очередь ОАО «РЖД» опровергло такие сведения и заверило, что повышения цен не планируется.

Сергей Булкин/News.ru

Авторы отметили, что рост цен должен быть экономически обоснованным и вызван только подтверждённым, объективным, непредвиденным повышением расходов, а не зависеть от сезона.

Полагаем нормальным, когда такое увеличение стоимости различных услуг, предоставляемых в том числе компаниями с участием государства, а 100% акций РЖД принадлежит правительству РФ, вызвано необходимыми и объективными факторами и не превышает 10% за финансовый год. Однако совершенно недопустимо, когда перевозчик увеличивает цены, руководствуясь только фактором повышенного сезонного спроса, осознавая отсутствие конкуренции на рынке услуг железнодорожных перевозок, — комментируя инициативу, сообщил News.ru председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Коллективная защита», адвокат Николай Максимов.

Общественники просят правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой провести проверку обоснованности увеличения стоимости билетов на железнодорожные перевозки поездами дальнего следования и в случае подтверждения завышения привлечь перевозчика к ответственности. Также авторы письма считают необходимым обязать РЖД пересмотреть тарифы, вернув их к уровню начала 2019 года, с возможностью экономически обоснованного увеличения цен на билеты не выше инфляции.