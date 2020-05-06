Россия осталась на седьмом месте по числу заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aa5defc8-8f78-11ea-ab8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия занимает седьмое место по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике , опубликованной «Яндексом», первое место занимают США с 1 204 475 заболевшими. За ними следуют Испания, Италия, Великобритания и Франция. Шестую строчку занимает Германия с 167 007 подтверждёнными случаями заражения, а Россия, где выявлено 165 929 заражённых, — седьмую.

При этом, по информации ТАСС, РФ уже обошла Германию и Францию и заняла пятое место в рейтинге. Агентство со ссылкой на сведения Института имени Роберта Коха пишет, что в ФРГ подтверждено 164 807 случаев COVID-19. Также сообщается, что по данным французских властей, в стране 132 967 инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала мировых лидеров за «неспособность выработать последовательный международный ответ» на пандемию коронавируса. Она отметила, что исследователи и учёные по всему миру работают сообща. Свидетельств того, что политики поступают так же, по словам Мэй, мало.