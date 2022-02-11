Россия не примет ответа НАТО и ЕС на письмо Лаврова по безопасности

Москва не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу об их понимании принципа неделимости безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в распространённом на сайте внешнеполитического ведомства комментарии. Она подчеркнула, что предметной реакции на послание российского министра в ответах сторон нет.

Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждём развёрнутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата, — сказала Захарова.

По её словам, увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за счёт Москвы.

Захарова также подчеркнула, что коллективный ответ по вопросу безопасности со стороны западных стран является не чем иным, как «проявлением дипломатической невежливости и неуважения».

Российская сторона ранее получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.