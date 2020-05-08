Россия направила в Венесуэлу партию инсулина

https://static.news.ru/photo/710262c4-9101-11ea-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: minpromtorg/facebook.com

Российский самолёт с партией инсулина на борту вылетел в Венесуэлу. Воздушное судно принадлежит компании «Герофарм» — единственному поставщику жизненно важных препаратов в эту страну.

До конца 2020 года в Венесуэлу будет более 5 млн упаковок продукции, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли.

9 мая обратным рейсом вылетят граждане России и стран СНГ, которые из-за отмены пассажирских авиаперевозок не могли вылететь домой. Это туристы, длительное время проживающие в Венесуэле соотечественники, а также сотрудники российских компаний.

Как отметили в Минпромторге, основные расходы за фрахт борта Каракас — Москва взяла на себя компания «Герофарм». Пассажиры получат билеты на рейс бесплатно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росавиации составили предварительный график авиарейсов по вывозу россиян из-за рубежа. В период с 8 по 15 мая запланированы полёты отечественных авиакомпаний из Вьетнама, Испании, Израиля, Турции, США и других стран.