Россия направила ноту в МИД Украины из-за проблем с защитой мемориалов

Читайте нас в Google Новости

Российские дипломаты направили ноту в МИД Украины. Они требуют, чтобы Киев выполнял свои обязательства по защите воинских мемориалов. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Такие обязательства прописаны в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Украина является его участником.

Дипломаты выступили с осуждением курса Киева по демонтажу памятников советским солдатам. Он призвали власти страны перестать фальсифицировать историю, а также прекратить попытки лишить граждан Украины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее власти Львова снесли Монумент славы Советской армии. 24 июля были демонтированы две последние фигуры: советского воина и Родины-матери. На месте бывшего памятника власти намерены создать сквер памяти героев Украины. Позже заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов назвал произошедшее актом вандализма.