Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки Авиакомпаниям РФ предложили рассмотреть возможность прямых рейсов в Бразилию

Российским авиакомпаниям предложили рассмотреть возможность прямых рейсов в Бразилию, сообщил Telegram-канал SHOT. Полет в эту страну с учетом дозаправки самолета может занять до 20 часов.

Представители Росавиации направили письма компаниям, у которых есть дальнемагистральные самолеты Boeing 777, Airbus A330, Airbus A350. При этом для дозаправки предлагается приземляться в дружественных странах: Египте, Эфиопии или Марокко.

Тем не менее одна из проблем заключается в том, что авиационные органы перечисленных стран не имеют разрешения на обслуживание российских самолетов. Пока ни одна из авиакомпаний РФ не отреагировала на данное предложение. Перевозчики опасаются, что спрос на поездки в Бразилию будет низкий, в частности из-за высоких цен на авиабилеты.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победы» — 99.