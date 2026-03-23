Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 09:35

Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки

Авиакомпаниям РФ предложили рассмотреть возможность прямых рейсов в Бразилию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российским авиакомпаниям предложили рассмотреть возможность прямых рейсов в Бразилию, сообщил Telegram-канал SHOT. Полет в эту страну с учетом дозаправки самолета может занять до 20 часов.

Представители Росавиации направили письма компаниям, у которых есть дальнемагистральные самолеты Boeing 777, Airbus A330, Airbus A350. При этом для дозаправки предлагается приземляться в дружественных странах: Египте, Эфиопии или Марокко.

Тем не менее одна из проблем заключается в том, что авиационные органы перечисленных стран не имеют разрешения на обслуживание российских самолетов. Пока ни одна из авиакомпаний РФ не отреагировала на данное предложение. Перевозчики опасаются, что спрос на поездки в Бразилию будет низкий, в частности из-за высоких цен на авиабилеты.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победы» — 99.

Россия
Бразилия
рейсы
авиакомпании
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ему открыты любые двери»: В ГД восхитились новым рекордом Овечкина в НХЛ
Четверо сотрудников полиции задержаны за вымогательство в Башкирии
Отключение интернета в Иране назвали одним из самых масштабных в мире
Глава МЭА сделал пугающее заявление об энергокризисе из-за войны в Иране
«С Украины не могут»: военэксперт ответил, откуда ВСУ атаковали Ленобласть
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.