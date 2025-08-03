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03 августа 2025 в 10:17

Россия ответила «размахивающему дубиной» Трампу через Китай

Sohu: Москва и Пекин нанесли Вашингтону мощный удар

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва и Пекин нанесли Вашингтону скрытый, но мощный удар, пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», сказано в статье Sohu. Так, Китай без лишней огласки значительно увеличил импорт российской меди и резко сократил американские закупки. Это стало ответом на тарифы, резко увеличенные Трампом.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки этого металла из РФ в КНР выросли на 81%, — сказано в статье.

Таким образом, как пишут журналисты, президент США попал в ловушку, которую подготовили китайские и российские партнеры. По мнению автора, угрожая пошлинами, Трамп только побудил великие державы к более тесному сотрудничеству, что нанесло серьезный удар по экономике США. Sohu предполагает, что тарифная война неизбежно приведет к росту цен в США.

Ранее в Совете Безопасности ООН развернулась жесткая дипломатическая перепалка после того, как представитель США Дороти Ши обвинила Китай в поставках компонентов для российского оружия. В ответ китайский представитель Гэн Шуан задал ей несколько вопросов, после которых в зале воцарилась тишина.

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