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Россия и США обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации

14:16, 02 октября 2021
Россия и США обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудит с представителями американской делегации вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Как отмечается, встреча состоится в Женеве.

В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации, — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в рамках диалога будет затронут широкий круг вопросов, касающийся взаимодействия между странами в области здравоохранения. Переговоры с делегацией США станут продолжением неформальной встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ Мурашко отметил высокое качество работы российского офиса организации и призвал придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации. По его словам, ключевым параметром в этом отношении должен стать зафиксированный факт вакцинации, что поможет избежать политизации вопроса, чувствительного для граждан всего мира. 

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