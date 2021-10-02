Россия и США обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудит с представителями американской делегации вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Как отмечается, встреча состоится в Женеве.

В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации, — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в рамках диалога будет затронут широкий круг вопросов, касающийся взаимодействия между странами в области здравоохранения. Переговоры с делегацией США станут продолжением неформальной встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ Мурашко отметил высокое качество работы российского офиса организации и призвал придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации. По его словам, ключевым параметром в этом отношении должен стать зафиксированный факт вакцинации, что поможет избежать политизации вопроса, чувствительного для граждан всего мира.