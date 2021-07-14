В Кремле рассказали о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью

Россия и США начали взаимодействие по вопросам борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время идут двусторонние консультации по этой теме.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около часа. Путин и Байден высоко оценили работу двух команд после саммита в Женеве. Также стороны коснулись темы кибератак с использованием вирусов-вымогателей.

В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев усомнился, что диалог по теме кибербезопасности пойдёт легко. При этом он пояснил, что важным является уже то, что стороны в принципе не оставляют и пытаются обсуждать данный вопрос. Рогулев напомнил, что до сих пор все предложения России по совместным действиям в области кибербезопасности американцы отвергали.