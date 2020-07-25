Россия допускает проведение у себя межафганских переговоров, которые, согласно сделке между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ), должны привести к созданию инклюзивного правительства, включающего боевиков. Готовность принять подобную встречу выразили свыше десятка стран, которые теперь выступают потенциальными конкурентами российской стороны. Организация межафганского диалога на московской площадке может дать сторонникам теории «сговора» России и талибов ещё один повод для обвинений.

В МИД не исключают возможности принятия в Москве нового раунда межафганских переговоров: соответствующие просьбы были, но Россия официально пока не выступала с таким предложением.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов ещё в феврале заявлял, что талибы хотят проведения переговоров в Москве. По его словам, диалог вряд ли пройдёт в Кабуле. Дипломат добавил, что представителям движения «понравилось, как мы в Москве провели встречи межафганского диалога, предоставили им возможность самостоятельно, без чьего-либо вмешательства, обсуждать свои афганские проблемы». Встречи межафганского диалога на протяжении нескольких лет собирали в российской столице представителей афганской оппозиции и талибов, однако уполномоченные делегаты от Кабула их не посещали.

Тем не менее, претендентов на роль посредника много. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в этом месяце заявил, что 12 государств готовы принять у себя участников предстоящих переговоров между непосредственными сторонами конфликта. По словам Атмара, «10 стран региона и два европейских государства предложили провести у них межафганские переговоры о мире». Шеф афганской дипломатии добавил, что свою помощь в организации диалога предложили Россия, ФРГ, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Норвегия, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Япония.

От места проведения межафганского диалога зависит многое. Талибы настаивают, чтобы встреча прошла в Катаре, где базируется их политический офис. В июне афганские СМИ даже распространяли сообщения со ссылкой на источник, что было «достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры двух афганских сторон должны состояться в Катаре». Однако позже стало известно, что официальный Кабул против подобного места встречи: в администрации президента Ашрафа Гани настаивают на том, чтобы на катарской территории прошёл только начальный этап диалога, а позже процесс переместился в другую страну. Вполне вероятно, что Кабул считает важным в выборе места оказаться в более-менее дружелюбной атмосфере и не проиграть «Талибану».

Гипотетическая организация межафганского диалога в Москве будет означать возможное усиление разговоров о связях РФ и талибов, которые получили в этом году импульс с публикациями в The New York Times. Пока же Россия конкурирует с другими странами, которые пытаются доказать состоятельность своей дипломатии.