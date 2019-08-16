https://static.news.ru/photo/592651c0-c18a-11e9-bbe6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская сторона открыта к диалогу и не станет предпринимать никаких действий, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, нарушающие ДРМСД, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, если страны хотят договариваться, то нужно реализовывать эти намерения.

Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты. — Ред.) в Азии, в других регионах, — отметил он в эфире телеканала « Россия 24 ».

Шойгу добавил, что Россия по-прежнему «оставляет дверь открытой», однако готова дать симметричный ответ на размещение ракет на европейской территории и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писал News.ru, ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что заявления официальных представителей США о желании привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности являются упражнением в лицемерии.