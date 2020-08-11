Российскую вакцину от коронавируса хотят производить в Бразилии

https://static.news.ru/photo/b7252634-dbe7-11ea-b9c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть налажено в южном бразильском штате Парана. 12 августа его власти намерены подписать соответствующее соглашение.

С бразильской стороны, как предполагается, подпись под документом поставит губернатор региона Ратиньо Жуниор, а с российской — представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передаёт ТАСС.

Практической реализацией соглашения займётся Технологический институт штата Парана, там будут проводить тестирование российского препарата и в перспективе — производить его. В первую очередь предстоит подать заявку бразильскому фармацевтическому регулятору Anvisa, который выдаёт разрешение на проведение подобных испытаний. Если всё пойдёт, как намечено, население получит доступ к препарату во второй половине 2021 года.

Сейчас в Бразилии идут испытания китайской вакцины компании Sinovac Biotech и препарата Оксфордского университета и Astrazeneca, однако в Минздраве страны готовы рассматривать альтернативные препараты.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. В широкий оборот препарат, получивший название «Спутник V», поступит в начале 2021 года.

В 2020 году в массовое производство он не попадёт, так как были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

В дальнейшем, как предполагается, вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.