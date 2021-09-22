Российской делегации запретили свободное перемещение на ПАСЕ

Российской делегации на предстоящей сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу, потому что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Об этом заявил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова приводит РИА Новости.

Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется в понедельник, 27 сентября. Российской делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время мероприятия.

Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, — сказал Круглый.

Он добавил, что при этом для турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита вакциной Pfizer, никаких ограничений нет.

Ранее похожая история произошла в Нью-Йорке. Президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден был обедать на улице, так как не сделал прививку от коронавируса. В США он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сейчас в Нью-Йорке действует правило, запрещающее невакцинированным посещать заведения общепита.