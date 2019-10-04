https://static.news.ru/photo/b3acec78-e6b8-11e9-bf11-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: Юлия Юзик/facebook.com

Российская дипмиссия в столице Ирана Тегеране запросила консульский доступ к задержанной российской журналистке Юлии Юзик.

Мы запросили консульский доступ, — сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

Юлию Юзик, приехавшую в Иран с частным визитом, задержали члены движения КСИР (Корпус Стражей Исламской революции. — News.ru) в отеле, где она остановилась. Проблемы у журналистки начались сразу по прибытии в аэропорт. Как сообщал News.ru, у Юзик изъяли паспорт. По предварительным данным, женщину обвиняют в сотрудничестве с израильской разведкой.

Для прояснения ситуации в российский МИД был вызван посол Ирана. Власти Исламской республики пообещали скоро освободить россиянку, однако российские дипломаты заявили, что им об этих планах ничего не известно.