Российский турист утонул в Турции

В Турции утонул российский турист, который купался в море в штормовую погоду. Погибшим является мужчина 1982 года рождения. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
Спасатели
Российское генконсульство находится на связи с турецкими властями. Представители страховой компании и родные погибшего занимаются вопросами репатриации.
Ранее гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха. Россиянка сообщила спасателям, что вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем. Подруга пары упала в море и начала тонуть. Мужчина бросился в воду.