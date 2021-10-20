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Российский турист утонул в Турции

09:29, 21 октября 2021
Российский турист утонул в Турции Фото: Mirjam Schmitt/dpa/Global Look Press
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В Турции утонул российский турист, который купался в море в штормовую погоду. Погибшим является мужчина 1982 года рождения. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Спасатели нашли тело мужчины в открытом море. Прокуратура Турции уведомила российскую сторону об этом инциденте. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Российское генконсульство находится на связи с турецкими властями. Представители страховой компании и родные погибшего занимаются вопросами репатриации.

Ранее гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха. Россиянка сообщила спасателям, что вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем. Подруга пары упала в море и начала тонуть. Мужчина бросился в воду.

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