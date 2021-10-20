Российский турист утонул в Турции

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Американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников. Кто именно стоит за атакой — пока неизвестно. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки. Налёт вызвал пожары на территории базы. Тем не менее о пострадавших и погибших не сообщается. Кроме того, как добавляет агентство «AlBadia 24», база...