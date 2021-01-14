Российский «Спутник V» зарегистрировали в Парагвае

https://static.news.ru/photo/cbe4dee0-572d-11eb-9a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инициатив (РФПИ), который участвовал в разработке препарата.

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, которая не предполагает дополнительных клинических исследований. Поставки будут осуществляться через партнёров в Китае, Индии, Южной Корее и других государствах, говорится на сайте РФПИ.

Регистрация вакцины «Спутник V» в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что в ближайшее время препарат будет зарегистрирован в нескольких других странах региона. До этого по ускоренной процедуре вакцина была зарегистрирована в Боливии, Сербии, Аргентине, Алжире, Венесуэле и Палестине.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что официальную заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе планируется подать в феврале.

По его словам, в ближайшее время планируется опубликовать экспертную оценку, которая должна продемонстрировать высокую эффективность препарата. При этом нет ясности, согласится ли европейский регулятор одобрить вакцину, писал NEWS.ru.