Российский фотограф сбежал из ОАЭ после скандала с фотосессией

https://static.news.ru/photo/53c49d2c-96e0-11eb-b88b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ten/twitter.com

Пока полиция ОАЭ пытается разобраться со скандальной «голой фотосессией» на балконе отеля в Дубае, российский фотограф сбежал из страны. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, это был петербуржец Александр Тен. Предполагается, что он был одним из организаторов съёмки.

По нашим данным, питерский фотограф Александр Тен улетел в Россию вместе со своей подругой — моделью Сашей Смеловой, известной по съёмкам в стиле ню, — говорится в сообщении.

Уточняется, что он находился в Дубае в момент, когда там разгорелся скандал. Тен подтвердил эту информацию, отметив при этом, что о фотосессии узнал из СМИ, а также заявив, что незнаком с задержанным россиянином Алексеем Концовым, который, как установили правоохранители, был организатором мероприятия.

Полиция считает, что именно Тен фотографировал обнажённых девушек в отеле. Но его задержать не удалось, тогда как Концов сейчас находится под стражей. Все девушки были отпущены.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье, 4 апреля, полиция Дубая арестовала более 10 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками.