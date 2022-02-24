Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Корреспонденты РИА Новости и «Известий» попали под обстрел в районе села Спартак в Донбассе, сообщает РИА Новости. Журналисты не пострадали. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Хлопнуло рядом, машину подкинуло, — рассказал корреспондент агентства.

Он уточнил, что в происшествии в Донбассе никто из журналистов не пострадал.

Как уточнил РЕН ТВ сотрудник «Известий» Сергей Прудников, представители прессы попали под обстрел, когда выехали на трассу по направлению к Донецку. Предположительно, взорвалась мина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».