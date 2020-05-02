Российские военные преградили путь американцам в Сирии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Военнослужащие РФ не дали американскому конвою войти в город Камышлы. В этом городе на севере Сирии находится российская военная база.

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», после этого инцидента российские военнослужащие отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы остались на въезде. Другие подробности не приводятся.

Как писал NEWS.ru, военные США застрелили мирного жителя, ехавшего в автомобиле в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Военные открыли огонь по мужчине, когда он съехал с трассы недалеко от нефтяного месторождения Конико. От полученных ранений водитель скончался на месте. Американские солдаты находятся на сирийской территории без разрешения на то властей.