Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Военнослужащие РФ не дали американскому конвою войти в город Камышлы. В этом городе на севере Сирии находится российская военная база.
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Как писал NEWS.ru, военные США застрелили мирного жителя, ехавшего в автомобиле в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Военные открыли огонь по мужчине, когда он съехал с трассы недалеко от нефтяного месторождения Конико. От полученных ранений водитель скончался на месте. Американские солдаты находятся на сирийской территории без разрешения на то властей.
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