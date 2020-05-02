СМИ: американские солдаты убили мирного жителя в Сирии

https://static.news.ru/photo/228191c4-8c0b-11ea-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Военные США застрелили мирного жителя, ехавшего в автомобиле в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает агентство SANA.

По данным источника издания, военные открыли огонь по мужчине, когда он съехал с трассы недалеко от нефтяного месторождения Конико. От полученных ранений водитель скончался на месте. Американские солдаты находятся на сирийской территории без разрешения на то властей, передаёт агентство.

Как писал NEWS.ru ранее, спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри предложил сотрудничество России. Он выступил с инициативой по объединению усилий в борьбе с терроризмом.