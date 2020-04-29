США предложили России сотрудничество в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/c8631026-8afe-11ea-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Джеффри Фото: Kuhlmann/CC BY 3.0/wikimedia.org

Спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри предложил сотрудничество России. Он выступил с инициативой по объеденению усилий в борьбе с терроризмом. В частности, речь идёт о группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ) на юго-западе Сирии.

Немного сирийских сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу, — цитирует РИА Новости Джеффри.

Однако на юго-востоке Сирии проблем с террористами нет, утверждает спецпредставитель. По его словам, ИГ удалось использовать кризис, который связан с пандемией коронавируса, в своих целях. Так, группировка успешно продвинулась на северо-восток.

Как ранее информировал NEWS.ru, юг Сирии стал настоящим вызовом для российских военных в апреле 2020 года. Эта территория имеет стратегическое значение для России.