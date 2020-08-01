Российские туристы пока не смогут въехать в Швейцарию

https://static.news.ru/photo/0f43fc26-d424-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

После возобновления авиасообщения со Швейцарией въехать в эту страну смогут лишь россияне, имеющие там вид на жительство, а не туристы.

Об этом ТАСС рассказали в посольстве Швейцарии в Москве. Прибывающих из России граждан обяжут проходить 10-дневный карантин по месту жительства. Собеседник агентства отметил, что такие меры связаны с тем, что РФ входит в группу стран с высоким риском распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.