Российские туристы пока не смогут въехать в Швейцарию

После возобновления авиасообщения со Швейцарией въехать в эту страну смогут лишь россияне, имеющие там вид на жительство, а не туристы.
Об этом ТАСС
Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.
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