Российские Ту-142 отследили в опознавательной зоне ПВО Аляски

https://static.news.ru/photo/ac202268-5f84-11eb-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Два российских самолёта Ту-142 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. Об этом заявили в Объединённом командовании воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD).

Примерно в 19:00 по восточному поясному времени (03:00 26 января мск. — NEWS.ru) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолёта Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски, — отмечается в сообщении NORAD в Twitter.

При этом уточняется, что российские самолёты не нарушали воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном воздушном пространстве.

At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.



The aircraft remained in int'l airspace and did not enter or sovereign airspace #WeHaveTheWatch — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиация Северного флота РФ отработала дозаправку в воздухе над Арктикой. В тренировках приняли участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка СФ. Кроме того, в воздух поднялся летающий танкер Ил-78 ВКС РФ. Манёвры производились и в дневное, и в ночное время.