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Российские самолёты задействовали в тушении лесного пожара в Турции

18:13, 29 июля 2021
Российские самолёты задействовали в тушении лесного пожара в Турции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские самолёты Бе-200 были направлены на юг Турции для помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Анкаре.

Отмечается, что в районе города Мармарис масштабные лесные пожары тушатся тремя самолётами Бе-200. Посольство России в Турции пожелало, чтобы лесной пожар на юге страны был потушен как можно скорее.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что из-за лесного пожара погибли три человека. По последним данным, пострадали 183 человека. Властям Турции требуется время, чтобы взять ситуацию под контроль.

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