Российские самолёты задействовали в тушении лесного пожара в Турции

Российские самолёты Бе-200 были направлены на юг Турции для помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Анкаре.

Отмечается, что в районе города Мармарис масштабные лесные пожары тушатся тремя самолётами Бе-200. Посольство России в Турции пожелало, чтобы лесной пожар на юге страны был потушен как можно скорее.

TÃ¼rkiyeânin gÃ¼neyinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede ve en az hasarla sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesini temenni ederiz.



Havadan ve karadan mÃ¼dahalenin sÃ¼rdÃ¼ÄÃ¼ yangÄ±n bÃ¶lgesinde 3 Rus âBe-200â yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄÄ±, TÃ¼rk tarafÄ±na yardÄ±m etmektedir. pic.twitter.com/mAA4DrH7sz — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что из-за лесного пожара погибли три человека. По последним данным, пострадали 183 человека. Властям Турции требуется время, чтобы взять ситуацию под контроль.