Российские «Искандеры» уничтожили пункты управления формирований ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Минобороны России показало кадры уничтожения ракетами «Искандер» пунктов управления воинских формирований ВСУ. Накануне разведка обнаружила их местонахождение и передала координаты военным.

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по пунктам управления воинских формирований ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по девяти местам скопления бойцов и военной техники Украины. Всего в ходе операции были ликвидированы 120 представителей нацбатов, а также четыре танка и шесть бронированных машин.