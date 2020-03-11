https://static.news.ru/photo/1f803040-6436-11ea-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры по Идлибу между Россией и Турции завершились согласованием большинства вопросов, сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар.

По его словам, в настоящее время турецкая сторона продолжает переговоры с российской делегацией.

Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идёт об их выводе, — цитирует Акара NTV.

Как писал NEWS.ru, ранее Акар заявил, что переговоры Москвы и Анкары по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят в конструктивном ключе.

5 марта главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4 и приверженности астанинскому формату — курсу на создание зоны деэскалации в Идлибе.