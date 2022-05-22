Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР

Фото rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии ликвидировали опорный пункт ВСУ в Луганской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Во время операции росгвардейцы нашли автомобиль и группу украинских бойцов, спрятавшихся в укрытии. Военные ВСУ планировали атаковать представителей Росгвардии из артиллерийских орудий, однако росгвардейцам удалось подавить готовящуюся атаку противника миномётным обстрелом.

В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап, — сказано в сообщении.

Ранее Росгвардия уничтожила подразделения и боевую технику Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По информации ведомства, в ходе операции спецназовцы также убили руководителя теробороны. В пресс-службе Росгвардии отметили, что пока спецназовцы взяли огонь на себя, российские военные нанесли удар из РПГ-30 по БМП украинских войск. В результате боя росгвардейцы уничтожили около 10 человек и два БМП.

До этого Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, пытавшихся перейти в контратаку под селом Вишнёвое Запорожской области. В ведомстве заявили, что подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потеря живой силы противника составила около 100 человек.