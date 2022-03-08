Росгвардия: на Запорожской АЭС нашли более 500 единиц оружия
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:09, 09 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Бойцы Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС нашли более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины. Оружие обнаружено в том числе на энергоблоках, оно конфисковано, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росгвардии.
Было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжёлого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьёзно к ведению оборонительного боя, — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что найденные пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты россияне переместили в охраняемое помещение.
Ранее стало известно, что 7 марта подразделения из ДНР достигли административной границы, разделяющей Запорожье с Донецкой областью и взяли под контроль ряд населённых пунктов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР. Накануне сообщалось о взятии силами РФ пяти населённых пунктов.