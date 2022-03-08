Росгвардия: на Запорожской АЭС нашли более 500 единиц оружия

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Представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооружённых сил Адам Миллер заявил, что Вашингтон по просьбе Варшавы отправит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они потребуются для отражения потенциальных угроз НАТО, пояснил он в беседе с РИА Новости.

По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу, — рассказал Миллер....